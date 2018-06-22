الرئيس الأسد يعتبر المحادثات مع امريكا مضيعة للوقت لان رؤساءها رهائن لدى اللوبيهات وجماعات الضغط المتعددة
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جرينتش+2 08:52
الامن الكويتي يقبض على وافد اردني اكتسب لقب “إمبراطور المخدرات”

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