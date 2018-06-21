ميركل تعلن عن قرض ألماني ميسر للأردن بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن قرض ميسر للأردن بقيمة 100 مليون دولار لدعم متطلبات البنك الدولي.

وأكدت ميركل، خلال لقائها مع الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في المملكة.

كما أجرت المستشارة الألمانية التي وصلت الأردن، أمس، محادثات مع الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، وقالت إنه يجب اتخاذ إجراءات في مواجهة توجهات إيران “العدائية” بالمنطقة.

وقد شدد الملك وميركل، خلال لقائهما، على ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة السورية، مؤكدين أن الأردن وألمانيا أعضاء في اللجنة المصغرة لإيجاد حل سياسي في سوريا، فيما ثمنت ميركل جهود الأردن باستقباله مليون لاجئ سوري منهم 200 ألف طفل يتلقون التعليم داخل المملكة الهاشمية.

من جانبه، أكد الملك على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية ضمن إطار حل شامل يحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، قائلاً: “لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.

وفي الاخير دعا الملك المستشارة الالمانية للاستفادة من الاتفاقية الحرة وقواعد المنشأ.