ماليزيا تنوي سحب قواتها من السعودية احتجاجاً على حربها ضد اليمن

الجيش السوري يحرّر مساحات واسعة من البادية و"النمر" يصل مطار خلخلة لقيادة المعارك المرتقبة في المنطقة الجنوبية
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جرينتش+2 05:12
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