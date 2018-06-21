ماليزيا تنوي سحب قواتها من السعودية احتجاجاً على حربها ضد اليمن

أكد وزير الدفاع الماليزي الجديد محمد سابو أن بلاده​ تدرس سحب القوات الماليزية المتواجدة في السعودية ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال «سابو» لصحيفة «ماليزي إنسايت»: إن «الحكومة الماليزية غير مهتمة بالتورط في الصراعات في منطقة الخليج، وتراجع نشر أفراد الجيش في المملكة العربية السعودية».

وتساءل الوزير الماليزي: «لماذا نريد أن نشارك في مهاجمة اليمن، أمة إسلامية أخرى؟ نحن لا نريد أن نشارك في مثل هذه النزاعات».

وقال «سابو»: «إذا كانت ماليزيا ستجعل جيشها متورطًا في أي صراع فلن يكون ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة».

وجاءت سلسلة من إجراءات اتخذها رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا مهاتير محمد، ووزير دفاعه محمد سابو، منذ انتخابات آيار التي أطاحت برئيس الوزراء نجيب رزاق من منصبه، لتثير القلق في المملكة العربية السعودية.

وقرر مهاتير، الذي حذر في الأعوام الأخيرة من الطائفية المناهضة للشيعة في ماليزيا، مع «سابو»، مراجعة ملف تعاون ماليزيا مع السعودية لمكافحة الإرهاب.

كما أعاد «مهاتير» تنشيط التحقيقات الخاصة بمكافحة الفساد مع «رزاق»، الذي وصفته وسائل إعلام بأنه «مدعوم من السعودية».

يشار إلى أن «سابو» طالب أواخر العام الماضي، قبل توليه حقيبة الدفاع، بأن تجعل بلاده مسافة بينها وبين السعودية باعتبار أن سياسات المملكة تتعرض للاضطراب، ما يجعلها دوامة يمكنها أن تجذب أي دولة في ثقبها الأسود.