ضمن هوس الخلايجة بشراء الاندية ..ابن سلمان يعتزم شراء نادي روما

أعلن موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصدد اتخاذ قرار بالاستثمار داخل الدوري الإيطالي عبر شراء نادي روما.

وأشار الموقع إلى أن ابن سلمان استهدف نادي ميلان، في الأساس، خاصة بعد تعليق رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، على تعثر وضع النادي والمستثمرين الصينيين، إلا أن الموقع الإيطالي أكد أنه صرف النظر عن ميلان ووجه قبلته نحو روما.

ويبدو أن ولي العهد السعودي يسعى للحصول على النسبة الكبرى في أسهم نادي روما الإيطالي، عقب الأزمات التي طالت عملية إنشاء النادي لملعبه الجديد. حيث تم اتهام بعض المسؤولين عن عملية الإنشاء بالفساد وتم القبض عليهم.

وشهدت الملاعب الأوروبية في الفترة الأخيرة قيام عدد من الأمراء ورجال الأعمال العرب بشراء أندية كرة قدم، مثل القطري ناصر الخليفي الذي اشترى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والإماراتي الشيخ منصور آل زايد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشهد الكرة السعودية عمليات استثمار كبرى، منذ أن ترأس تركي آل الشيخ هيئة الرياضة السعودية ووعد بجعل الدوري السعودي من أقوى 10 دوريات في العالم.