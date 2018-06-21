 القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مليون حبة كبتاجون من سوريا

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، أمس الأربعاء، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وتم تطبيق قواعد الإشتباك، بعد مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون الإقتراب من الأراضي الأردنية، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الاكياس تحوي على (1.197.000) حبة نوع كبتاجون، ومسدس نوع براوننغ، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.