الرئيس الأسد وعقيلته يستقبلان المتفوقين من أبناء الشهداء

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء أمس، عدداً من أبناء وبنات الشهداء المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي للعام 2018 مع أمهاتهم.

ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صوراً لاستقبال الطلاب الذين خاطبهم الرئيس الأسد بالقول: «أنتم وعائلاتكم نموذج وقدوة لعائلات الشهداء الأخرى قبل أن تكونوا قدوة لكل عائلات سورية، وما قدمتموه من خلال تفوقكم لا يقل أهمية عما قدمه آباؤكم».

صفحة الرئاسة أشارت إلى أن أبناء وبنات الشهداء الذين استقبلوا هم من المتفوقين الذين نالوا أكثر من 3000 درجة في مجموعهم العام، رغم الظروف التي مروا بها بعد استشهاد آبائهم.