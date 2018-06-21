أردوغان يمهد لفشل حزبه بالانتخابات الوشيكة ويرجح اللجوء لتشكيل ائتلاف برلماني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيشكل ائتلافا برلمانيا في حال فشل حزبه في الحصول على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم الأحد المقبل.

وقال أردوغان في حديث لراديو (AKR): “إذا حصلنا على أقل من 300 مقعد في البرلمان التركي سنقوم بالبحث عن تشكيل ائتلاف” برلماني بما يخدم احتفاظ حزبنا “العدالة والتنمية” بالأغلبية الحاكمة في البرلمان، مشيرا إلى أن احتمال حدوث ذلك ضعيف جدا.

بدوره قال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، إن تركيا قد تجري انتخابات أخرى إذا فشل التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس أردوغان وحزبه اليميني في الفوز بأغلبية البرلمان.

وستجري الانتخابات الرئاسية التركية والبرلمانية في 24 حزيران الحالي وتضم قائمة المرشحين للرئاسة كلا من الرئيس الحالي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إنجيه، وزعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشينار، والسياسي الكردي صلاح الدين ديمرطاش، بالإضافة إلى زعيم حزب السعادة، تيميل كرم الله أوغلو، ودوغو بارينتشاك زعيم حزب الوطن.

ويرى مراقبون أن أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 15 عاما في تركيا، يواجه أكبر تحد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة الأحد المقبل، إذ يواجه معارضة مصممة على إزاحته حيث يعاني الاقتصاد من صعوبات متزايدة.

ويعتبر المراقبون أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد بموجب تعديلات دستورية سعى إليها أردوغان، ستمنح الرئيس التركي سلطات معززة وتلغي منصب رئيس الوزراء.