نيللي كريم اطلقت اغنية بالروسية ولكن دعماً وتشجيعاً للمنتخب المصري

نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم فيديو كليباً جديداً خاصاً بمونديال 2018، تغني فيه باللغة الروسية مع فريق وسط البلد دعماً للمنتخب المصري.

وتتقن نيللي الروسية نظراً لكون والدتها روسية الجنسية، واختارت نيللي تشجيع منتخب الفراعنة خلال لقائه مع المنتخب الروسي مساء امس الثلاثاء، أما فريق وسط البلد بقياده المغني هاني عادل فغنى لبلاده باللغة العربية.

كانت نيللي كريم أنهت للتو تصوير مسلسل “اختفاء” والذي كان يعرض خلال شهر رمضان، وشارك معها بالمسلسل هشام سليم، محمد ممدوح،بسمة، إنعام سالوسة. تأليف أيمن مدحت، إخراج أحمد مدحت، العدل جروب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها نيللي كريم على الجمهور وهي تغني بالروسية، إذ نشر المخرج المصري أحمد مدحت، مقطعَ فيديو لها وذلك خلال تسجيل الصوت لمسلسل “اختفاء”.

وعلَّق مدحت على الفيديو قائلاً “نيللي فاجأتني أنها تغني بالروسية”، واستطرد ساخراً “هل فهم أحدكم شيئاً مما تقول؟”.

وتدور أحداث “اختفاء” حول أستاذه جامعية (نيللي كريم) تعيش مع زوجها في روسيا، يختفي زوجها فجأةً، فتبدأ رحلة البحث عنه، وتضطر للنزول إلى مصر لاستكمال البحث عنه.