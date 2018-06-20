 القبض على عصابة مسلحة من زارعي المارجوانا ومروجي المخدرات في منطقة البلقاء

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات وشرطة غرب البلقاء القبض على أربعة من مروجي المواد المخدرة وضبطوا كميات متفرقة من تلك المواد في احدى مناطق غرب البلقاء.

وقال مصدر امني، انه وبعد جمع المعلومات حول عدد من مروجي المواد المخدرة نفذت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة غرب البلقاء صباح اليوم الاربعاء حملة أمنية على اماكن تواجدهم في احدى مناطق غرب البلقاء.

وأضاف المصدر، انه القي القبض خلال تلك الحملة الامنية على أربعة مروجين وضبط بحوزتهم 300 شتلة من نبتة الماريجوانا المخدرة وكميات متفرقة من الحشيش وبودرة الحشيش الصناعي المعدة لأغراض البيع وسلاحين ناريين وكمية من الذخيرة الحية، وسيتم احالة المضبوطين لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد إنهاء إجراءات التحقيق.