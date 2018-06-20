القبض على٣ مطلوبين بحيازة مواد مخدرة ومحطم الصراف الالي في الاشرفية

القت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات مساء امس الثلاثاء، القبض على شخصين خلال مداهمة القوة لإحدى الشقق السكنية في العاصمة بعد ورود معلومات حول تواجد ثلاثة أشخاص من المطلوبين والمشبوهين بحيازة المواد المخدرة داخلها.

وقال مصدر امني، ان المطلوب الثالث حاول الفرار بالقفز عبر إحدى نوافذ الشقة من الطابق الثالث، وقد تم إسعافه إلى اقرب مستشفى.

وأشار المصدر إلى انه تم العثور داخل الشقة على قطع من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الكريستال المخدر وأدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة، وقد باشرت الجهات المعنية بإجراء التحقيقات.

كما ألقى قسم بحث جنائي وسط عمان القبض على شخص حطم احد الصرافات الالية في منطقة الاشرفية. وقال مصدر امني، انه ورد بلاغ لقسم بحث جنائي وسط عمان فجر يوم امس الثلاثاء، بقيام مجهول بتحطيم صراف الي تابع لاحد البنوك في منطقة الاشرفية وبوشر فور ذلك التحقيق في الحادثة للقبض على المتورط فيها .

وأضاف المصدر، انه في مساء يوم امس تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه به بتحطيم الصراف الألي والقي القبض عليه خلال كمين نصب له، وبالتحقيق معه اعترف بتحطيم الصراف وما زال التحقيق جاريا معه.