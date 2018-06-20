إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع الشهر المقبل في دورة استثنائية بهدف طرح الثقة بحكومة الرزاز

عمان ـ(بترا)

صدرت اليوم الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر تموز المقبل، من أجل مناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.