مع بدء موسم الإجازات .. الامارات تمنع مواطنيها من زيارة قطر ولبنان

مع بدء موسم الإجازات الصيفية وشروع العديد من الأسر الإماراتية في التخطيط للسفر إلى الخارج، تضع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قائمة بالدول المحظور على المواطنين السفر إليها من أجل أمنهم وأمانهم.

وحددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية 3 دول ضمن قائمة ممنوع السفر إليها لأسباب سياسة أبرزها دولة قطر، وثانيها منطقة قراباغ الجبلية، إلى جانب الجمهورية اللبنانية جرّاء الأوضاع الأمنية.

كما وضعت الوزارة 13 دولة ضمن قائمة الدول التي تحذر من السفر إليها بينها مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، والجمهورية اليمنية، وجمهورية جنوب السودان، وأفغانستان، والصومال، وأوكرانيا وباكستان جرّاء الاضطرابات في كراتشي، علاوةً على سوريا ونيجيريا والعراق وليبيا بسبب الأوضاع الأمنية في هذه الدول.

وضمت القائمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي وباء الإيبولا، وجمهورية مدغشقر بسبب تفشي وباء الطاعون.

كما وضعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تحذيراً حول محظورات من قيام المسافرين بالصيد في 8 دول بسبب حظر عمليات الصيد فيها، وبسبب الأوضاع الأمنية التي تمنع القيام بمثل هذه الأعمال، ومنها تايلند، والسودان، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجزائر، والعراق، وليبيا وموريتانيا.