انباء وازنة عن قرب فتح معبر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا خلال شهر تموز المقبل
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مصرع نائب رئيس اركان القوات الاماراتية في الحديدة اليمنية

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