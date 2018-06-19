مصرع نائب رئيس اركان القوات الاماراتية في الحديدة اليمنية

أكدت مصادر موثوقة لقناة “العالم” الايرانية مقتل نائب رئيس اركان القوات الاماراتية الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي ومجموعة من كبار الضباط الاماراتيين بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأكد وكيل محافظة الحديدة ورئيس مجلس التلاحم القبلي اليمني علي قشر في اتصال مع قناة العالم الفضائية ان مواجهات دارت في الساحل الغربي يوم أمس الاول الأحد أدت إلى مقتل 43 شخصًا من بينهم نائب رئيس اركان القوات الاماراتية ومجموعة من كبار الضباط الاماراتيين، ما يرفع حصيلة القتلى لدى قوات العدوان في الايام الأخيرة إلى 253 شخصا.

وكان المزروعي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الاماراتية قد قام بزيارة لقوات الإمارات في الساحل الغربي لليمن، والعاملة ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية.