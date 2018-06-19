 بسبب لاعبات السيرك .. اقالة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية      

أعفى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بأمر ملكي، مساء امس الإثنين، أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية الألكترونية عن مصادر مطلعة بأن إعفاء أحمد الخطيب من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بموجب أمر ملكي سببه ظهور بعض لاعبات السيرك بلباس غير لائق.

وأكدت مصادر “سبق” أنه “سبق أن تم التشديد على مجلس إدارة هيئة الترفيه الذي يرأسه الخطيب على وجوب وضع شروط ومعايير واضحة ورقابة في حال التعاقد مع المشغلين الأجانب، وذلك بعد حادثة سابقة مشابهة في العام الماضي”.

وذكرت المصادر أن الخطيب أوضح في رده بأن ضغط العمل وكثرة الملفات التي يعمل عليها صعَّبا عليه متابعة تقيُّد الشركات المشغلة بالفعاليات الترفيهية بالشروط والضوابط.

وبيَّن أن أعمال ملف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية السعودي تحتاج منه لتفرغ كامل، وأنه غير قادر على تبرير ما حصل، ولا تبرير لعدم وصول هيئة الترفيه للمستهدفات والجودة المطلوبة منها؛ فصدر قرار إعفائه اليوم من هيئة الترفيه، وتفريغه للأعمال الأخرى التي يقوم بها.