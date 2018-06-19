 القبض على متهم بسرقة 25 منزلاً خلال ٣ سنوات بلواء الرمثا

ألقى العاملون في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال بالتنسيق مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية القبض على مشتبه به بسرقة 25 منزلا ارتكبت منذ عام 2015 ضمن اختصاص لواء الرمثا.

وقال مصدر امني أن العاملين في قسم بحث جنائي الرمثا ومن خلال متابعتهم وتحقيقاتهم المستمرة في عدد من قضايا السرقات المجهولة لمنازل مواطنين في اللواء وبالتنسيق مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تم وبالطرق الفنية تحديد هوية احد المشتبه بهم بارتكاب تلك السرقات والقي القبض عليه .

وأضاف المصدر انه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بارتكاب 25 سرقة لمنازل مواطنين في اللواء خلال الثلاث سنوات السابقة بالاشتراك مع شخص آخر وبيع ما تم سرقته وتقاسمه فيما بينهما وما زال التحقيق والبحث جاريا عن الشريك .