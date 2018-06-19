السعودية تواصل مخططها لخنق قطر عبر بدء اجراءات حفر قناة سلوى

نقلت صحيفة “مكة” السعودية عن مصادر مطلعة قولها أن فترة تقديم العروض لحفر “قناة سلوى” السعودية، ستنتهي 25 حزيران الحالي. بعد أن تمت دعوة خمس شركات عالمية متخصصة في حفر القنوات الدولية لهذه المهمة وتقديم عطاءاتها.

وبحسب المصادر فإنه سيعلن عن الشركة أو التحالف الفائز في حفر “قناة سلوى”، في فترة لا تتجاوز تسعين يوما، بحيث تبدأ الشركة أو التحالف الذي سيرسى عليه المشروع بالإعلان عن خطته للعمل الفوري في حفر القناة على أن يتم الانتهاء من حفر القناة خلال أقل من سنة من بدء العمل.

ويأتي هذا التطور المهم في إعلان الشركات الفائزة في حفر قناة سلوى، في أعقاب أقل من شهرين من إعلان تحالف استثماري من القطاع الخاص عن مشروع شق القناة على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر، والذي سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي.

ويتضمن المشروع شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام في “التنشيط السياحي” بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

وبحسب خبراء جيوسياسيين فإن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى التي بدورها تضم الأراضي القطرية، ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة”.

عن مشروع “قناة سلوى”

– 5 شركات عالمية متخصصة في حفر القنوات الدولية تمت دعوتها لهذه المهمة

– سيتم الإعلان عن التحالف الفائز في حفر القناة خلال 90 يوما

– لن تتجاوز فترة حفر القناة سنة واحدة من بدء المشروع