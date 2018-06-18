انباء وازنة عن قرب فتح معبر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا خلال شهر تموز المقبل
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جرينتش+2 03:24
قصة قصيرة .. العازف

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