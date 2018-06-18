سلطة عباس برام الله تهدد فريد الأطرش .. لماذا ؟

كشف الحقوقي الفلسطيني فريد الأطرش، عن تعرضه للتهديد والتحريض على خلفية مشاركته في الحراك الشعبي المطالب برفع “العقوبات ” عن قطاع غزة.

وقال الأطرش، وهو مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جنوب الضفة الغربية، عبر صفحته على فيسبوك، :” إن حجم التهديد والوعيد والتحريض وحملة التشهير والتشويه الممنهجة التي تعرضت لها من جهات معروفة لأنني انتقدت سلوكا مرعبا لم أحتمل مشاهدته وصل حد تهديد حياتي بالخطر ومن جهات وأفراد معروفين.”

وأضاف: “للأسف لم يحرك أحد ساكنًا حتى الذين كنت أعتقد أنهم قريبون مني. لأول مرة أشعر بالخوف وعدم الأمان في وطني”، مشيرًا إلى أن الأخطر أنه مرّ مرور الكرام وكأن شيئا لم يحدث.

وتابع “لم يحاسَب أحد، ولم يتم الاعتراف بالجريمة التي حدثت للمشاركين (في تظاهرة التضامن مع غزة برام الله الأربعاء الماضي) بشكل مرعب، والحديث يتم عن تكرارها، في ظل تحريض ممنهج وخطير لم يتوقف بشكل أعمى مدمر وتعبئة ضد المشاركين”.

وعبر عن أمله أن يكون هنالك عقلاء في البلد؛ “حتى لا نضيع ونتوه أكثر”.

وقال: “طالما حياتي أصبحت محددة بالخطر وهنالك حملة تشويه ضدي، ولم يتحرك أحد لوقفهم ومحاسبتهم ومحاسبة من اعتدى على المواطنين بهذا الشكل المرعب ، فإنني لن أعود إلى عملي حتى أشعر بالأمان في وطني، واعذروني لن أرد على أحد”.