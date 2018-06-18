برعاية الملك حمد آل خليفة .. البحرين تستضيف وفداً إسرائيلياً

تستضيف البحرين في الرابع والعشرين من حزيران الجاري، وفدا إسرائيليا ضمن اجتماعات لجنة التراث العالمي التي تنظمها “اليونيسكو” بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، إلى جانب مئات المختصين بالتراث العالمي.

ونقلت صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية، أن الاجتماعات ستكون برعاية ملكية من العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار د. منير بوشناقي للصحيفة إن البحرين ستتجنب إعطاء الاجتماعات أي طابع سياسي رغم المشاركة الإسرائيلية، مشددا على أن لجنة التراث العالمي في المنظمة تسعى إلى تجنب السياسية.

وعن الحضور الإسرائيلي، قال بوشناقي إن الاجتماع دولي، وإن أي دولة في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة، بما فيها إسرائيل، لافتا إلى مشاركة فلسطينية في الاجتماعات.

وقال بوشناقي إن بلاده لا تمانع بحضور أي دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة بما في ذلك اسرائيل.