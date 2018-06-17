من فيض الروح

خذيني اليك

اغسليني بماء حبك

واسجننيني شوقًا بين

أحضانك

دثريني بأنفاسك اللاهبة

ودعيني أتنفس من شفتيك

وأتلمس جسدك الزجاجي

الناري

وأشم عطرك بكل حواسي

فتضاريس جسمك وطن

متخم بالاشتهاء

فكم اشتاق لحضنك الدافىء

وملمسك الحريري

كي ارتوي

وأشبع نهمي

وأروي عطشي

وشبقي

بقبلاتك الساخنة

فاسمعيني تأوهاتك

ودعيني اشعلك

واحرقك بحرارة شفتي

وأتجرع خمر هواك كأسًا

وأتعبد في محراب سحرك

الفتان

وأغازل المعصمين

فصدرك غايتي

وخمر شهوتك

وكرز جسدك

ادماني

فأنت يا حبيبة عمري

أحبك بقلب مفتون

وعقل مجنون

فاتركيني أمارس جنوني

بين نهديك

وأرضي غروري

بأنوثتك

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