انباء وازنة عن قرب فتح معبر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا خلال شهر تموز المقبل

علمت”المجد” ان الجهود المتعددة الاطراف والمبذولة لفتح معبر نصيب الحدودي الاردني- السوري قد قاربت على النجاح، وان شهر تموز المقبل قد يشهد هذا الافتتاح .

وقالت مصادر مطلعة ل”المجد” ان معظم العقبات التي كانت تحول دون فتح المعبر قد تم تذليلها واحدة بعد الاخرى، ولم يتبق الا القليل الذي يجري الآن التغلب عليه، رغم معارضة واشنطن واتباعها من مرتزقة الفصائل المسلحة في محافظة درعا.

واشارت هذه المصادر الى ان الولاية على المعبر سوف تكون كاملة للحكومة السورية التي اصرت على عدم السماح لاية جهة او مجموعة سورية او اجنبية اخرى بمشاركتها هذه الصلاحية التي تعتبر من اعمال سيادة الدولة على كامل حدودها واراضيها .

كما اشار شهود عيان في المنطقة الحدودية الى بدء خطوات أولية في إعادة تأهيل لمعبر نصيب من حيث الصيانة والدهان والخدمات اللوجستية تمهيدا لاكتمال التفاهمات ونضوج الاقتراحات حول فتح المعبر.

وكان وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام محمد المومني قدأكد ان فتح معبر نصيب فيه ‘مصلحة للطرفين’؛ لكنه أقر في الوقت نفسه أن الحديث عن فتح المعبر سابق لأوانه إلى حين اتضاح الرؤية حول الجهة التي ستسيطر على هذا المعبر من الجانب السوري.

وشدد في هذا الخصوص على أن الأردن لن يتعامل إلا مع السوريين وحدهم، معتبرا أنه ‘لا المجتمع الدولي ولا دول الإقليم ولا الأردن سيرضى بوجود قوى اخرى بالقرب من الحدود والمعبر’..موضحا أن أي طلب لفتح المعابر لن يتم التعامل معه إلا في حال ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، بحيث يفضي لاحقا إلى وجود جهة رسمية سورية تسيطر على المعابر .