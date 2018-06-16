هل تنوب مصر والسعودية واطراف عربية اخرى عن سلطة عباس في قبول صفقة القرن؟؟
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جرينتش+2 04:13
هل تنوب مصر والسعودية واطراف عربية اخرى عن سلطة عباس في قبول صفقة القرن؟؟

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