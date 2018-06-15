كل عام والامة العربية بالف خير ..اليوم الجمعة اول ايام عيد الفطر السعيد
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جرينتش+2 03:16
كل عام والامة العربية بالف خير ..اليوم الجمعة اول ايام عيد الفطر السعيد

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