في رسالة ودية دافئة.. الاسد يعرب عن تمنياته باستقرار الاردن واجتناب الفوضى لانها ستنعكس سلبياً على سوريا / فيديو
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جرينتش+2 07:08
مذكرات أينشتاين تكشف عنصريته اليهودية واحتقاره للشعوب الشرقية القذرة والقادمة من جهنم

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