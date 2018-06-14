في رسالة ودية دافئة.. الاسد يعرب عن تمنياته باستقرار الاردن واجتناب الفوضى لانها ستنعكس سلبياً على سوريا / فيديو
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جرينتش+2 07:07
قوات الحوثي تجندل امس 4 جنود إماراتيين في معركة الحديدة باليمن

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