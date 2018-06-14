بعد مخاض 8 ايام .. الرزاز يصدر طبعة جديدة ( منقحة ومزيدة ) من حكومة الملقي المستقيلة

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور عمر الرزاز.

وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:

“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور هاني الملقي، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت: يعين دولة الدكتور عمر الرزاز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.

وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:

1- يعين معالي الدكتور رجائي صالح المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.

2- يعين معالي السيد أيمن حسين الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

3- يعين معالي الدكتور عادل عيسى علي الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

4- تعين معالي السيدة هاله نعمان “بسيسو لطوف” وزيرا للتنمية الاجتماعية.

5- يعين معالي المهندس موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

6- يعين معالي السيد سمير سعيد مراد وزيرا للعمل.

7- يعين معالي الدكتور محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.

8- يعين معالي المهندس يحيى موسى كسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

9- يعين معالي السيد نايف حميدي الفايز وزيرا للبيئة.

10- يعين معالي المهندس وليد “محيي الدين” المصري وزيرا للنقل ووزيرا للشؤون البلدية.

11- تعين معالي السيدة مجد محمد شويكه وزيرا لتطوير القطاع العام.

12- تعين معالي السيدة لينا مظهر عناب وزيرا للسياحة والآثار.

13- يعين معالي المهندس خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.

14- يعين معالي الدكتور عوض” أبو جراد المشاقبة” وزيرا للعدل.

15-يعين معالي السيد مهند شحادة خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار.

16- يعين معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.

17- يعين معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

18- يعين معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزيرا للمالية.

19- يعين معالي المهندس منير موسى عويس وزيرا للمياه والري.

20- يعين معالي الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم.

21- يعين معالي السيد مكرم مصطفى القيسي وزيرا للشباب.

22- يعين معالي السيد مبارك علي أبو يامين وزير دولة للشؤون القانونية.

23- يعين معالي الدكتور طارق محمد الحموري وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

24- تعين معالي السيدة جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام.

25 – تعين معالي السيدة هاله عادل زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

26- تعين معالي الدكتورة ماري كامل قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

27- تعين معالي السيدة بسمة محمد النسور وزيرا للثقافة.

28- يعين معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 رمضان سنة 1439 هجرية، الموافق 14 حزيران سنة 2018 ميلادية”.