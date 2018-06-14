ابتعدت عن اهلها ونامت تحت الشجرة .. العثور على الطفلة المفقودة بمنطقة مأدبا

تمكنت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني مأدبا وبالتعاون مع مديرية الأمن العام من العثور على الطفلة المفقودة في منطقة أبو حليليفة بمحافظة مأدبا عند الغروب أول أمس الاثنين.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن الطفلة المفقودة تبلغ من العمر 3 أعوام وجدت نائمة تحت إحدى الأشجار والبعيدة عن منزل ذويها (2) كم فجر يوم أمس بعد أن استمرت عمليات البحث لمدة 11ساعة .

وأضافت إدارة الإعلام انه أثناء مسير الطفلة المفقودة في منطقة صحراوية خلدت إلى النوم تحت احدى الأشجار حيث تم العثور عليها وهي بصحة جيدة وتم تقديم الإسعافات الأولية لها في الموقع من قبل طواقم الإسعاف وتسليمها لذويها.