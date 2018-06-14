أمير قطر هاتف الملك عبد الله مبكراً ولكن الاردن كتم ذلك انتظاراً لموقف السعودية     

كشفت مصادر صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصل مع الملك عبدالله الثاني، خلال الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي عمت المملكة مؤخرا، وعرض عليه الدعم.

وقال رئيس تحرير الصحيفة، ديفيد هيرست، نقلا عن مصدر في الديوان الملكي إن أمير قطر اتصل بالملك عبد الله، وعرض عليه دعما ماليا قطريا كبيرا.

ولفت إلى أنه “لم يجر الإعلان عن تلك المكالمة الهاتفية بناء على طلب الأردن، الذي كان ما يزال يأمل في أن تبادر المملكة العربية السعودية بشيء من طرفها”.

وكان مصدر رسمي في العاصمة الأردنية قال إن قطر تعهدت امس الأربعاء بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع وفرصا للتوظيف للأردنيين.

وقال المصدر إن حزمة المساعدات القطرية تشمل إتاحة عشرة آلاف وظيفة للأردنيين في الدولة الخليجية الثرية، إلى جانب تمويل مشاريع واستثمارات لخلق الوظائف في المملكة.

وأضاف المصدر أن التعهد قدمه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أثناء لقائه الملك عبد الله الثاني في عمان امس.

كما أشار هيرست إلى أن الكويت تعهدت بدعم الأردن ماليا، قبل دعوة السعودية إلى مؤتمر لدعم الأردن.

وقال إن الكويت أقرت بإيداع 500 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، ووعدت بإعطاء الأردن 500 مليون دولار أخرى على شكل قروض بفوائد منخفضة قبل اجتماع مكة.