في رسالة ودية دافئة.. الاسد يعرب عن تمنياته باستقرار الاردن واجتناب الفوضى لانها ستنعكس سلبياً على سوريا / فيديو
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أمير قطر هاتف الملك عبد الله مبكراً ولكن الاردن كتم ذلك انتظاراً لموقف السعودية     

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