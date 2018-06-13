باستثناء عباس ..مبعوثا ترامب يلتقيان الاسبوع المقبل قادة الاردن ومصر والسعودية واسرائيل تمهيداً لـطرح صفقة القرن
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للحفاظ على اسراره الصحية..كيم يصطحب مرحاضه الخاص في زياراته الخارجية

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