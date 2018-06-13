لسلامة الكلى، تجنبوا الاكثار من تناول الملح واللحوم والمسكنات

وضع أطباء من جامعة موسكو الحكومية قائمة ببعض العادات والممارسات التي تؤثر سلبا على عمل الكلى وصحتها.

1- الإكثار من تناول المسكنات:

أوضح الأطباء أن استهلاك كميات كبيرة من مسكنات الألم يشكل عبئا إضافيا وإجهادا للكلى التي تعمل على استقلاب مكونات تلك الأدوية.

2- الإكثار من استهلاك الملح:

تحذر دراسات طبية عدة من الإكثار من تناول ملح الطعام كون أملاح الصوديوم تساهم برفع ضغط الدم وتؤثر سلبا على عمل الكلى وتزيد من احتمالية تجمع الحصى فيها.

3- قلة شرب المياه:

يؤدي الاستهلاك القليل للمياه في النظام الغذائي إلى مشاكل جدية في تخثر الدم وجدران الأوعية الدموية، فضلا عن مشاكل في طرح الكلى للسموم والمواد الضارة التي تتراكم في الجسم.

4- قلة النوم:

يؤكد العلماء على أن الاضطرابات وقلة النوم تترك تأثيرات سلبية على الجسم بشكل عام وتسبب خمولا في عمل الكلى.

5- الإكثار من اللحوم:

ينصح الأطباء بعدم الإكثار من تناول اللحوم، وخصوصا الحمراء منها، لأن عملية استقلاب البروتينات الموجودة فيها تشكل جهدا كبيرا للكلى والكبد.