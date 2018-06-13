قوة مثال نقدمها لحكومة الرزاز العتيدة

توجه الرئيس المولدوفي، ايغور دودون، اليوم إلى روسيا للمشاركة في حفل افتتاح مونديال روسيا 2018.

وقال دودون عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سأغادر إلى موسكو للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم بكرة القدم، التي ستجري في الفترة من 14 حزيران الجاري إلى 15 تموز المقبل. وخلال هذه الزيارة، سألتقي بعض المسؤولين من روسيا ودول أخرى “.

وردا على استفسارات بعض مستخدمي الشبكة الاجتماعية، أجاب دودون أنه سيزور موسكو بمفرده بدون العائلة، وعلى نفقته الخاصة في رحلة طيران عادية وفي الدرجة الاقتصادية.