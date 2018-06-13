رغم مقاومتهم لرجال الامن ..القبض على 3 من مروجي المخدرات اليوم

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات فجر اليوم القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات بعد مقاومة شديدة للقوة الأمنية.

وأشار مصدر امني الى انه تم فجر اليوم “وضع كمين من مرتبات إدارة المخدرات بعد جمع المعلومات حول ثلاثة من مروجي المخدرات وتحديد مكان تواجدهم وعند محاولة القوة الأمنية إيقافهم حاولوا الفرار وصدم مركبة تابعة للقوة الأمنية واطلق احدهم النار باتجاه القوة الأمنية حيث تمت متابعتهم واجبارهم على التوقف والقي القبض على المروجين الثلاثة وتبين ان احدهم من جنسية اجنبية دون اصابات، كما تم ضبط سلاح ناري (مسدس) بحوزتهم استخدم لمقاومة القوة الامنية”.

وأضاف، “وعند تفتيش المركبة عثر على كمية من الحشيش المخدر المقطعة والمعدة للبيع اضافة الى كمية من حبوب الترامال والكبتاجون المخدر” وبوشر التحقيق معهم.