تظاهرات في تونس ضد دولة الامارات بدعوى تشجيعها لاطاحة السبسي

شهدت العاصمة تونس، مساء امس الثلاثاء، تظاهرة للتنديد بمشروع الانقلاب الإماراتي الفاشل، والتدخل في الشؤون الداخلية، وطالب المشاركون السلطات بطرد السفير الإماراتي من تونس.

وتجمهر عشرات المواطنين وسط شارع الحبيب بورقيبة، قبالة وزارة الداخلية، للتنديد بما وصفوه بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تونس التي ترعاها الإمارات، و”تحرك خيوطها، أصابع الثورة المضادة، التي لا تريد خيراً لتونس”.

وردد المتظاهرون شعارات عديدة على غرار “تونس.. تونس؛ حرة.. حرة؛ والانقلابي على برة..”، و” لطفي براهم يا جبان يا عميل العربان..”. كما تضمنت الشعارات اتهاماً لبراهم وزير الداخلية السابق بالتواطؤ وخيانة البلاد، والمشاركة في مخطط الانقلاب على أمن البلاد وثورتها.

وطالب المحتجون برحيل السفير الإمارتي من تونس، وبمعاقبة لطفي براهم الذي أصبح “يمثل خطراً على أمن البلاد واستقرارها، ومسار ثورتها ومكاسب ديمقراطيتها”، بحسب قولهم.

ووصف المتظاهرون حكام الإمارات بـ”عربان الثورة المضادة”، داعين إلى حماية البلاد من المكائد التي تتربص بها.

وكان موقع “موند أفريك” الفرنسي المختص بالشأن الأفريقي, قد كشف عن قيام الإمارات بالتخطيط للسيطرة على تونس عبر إزاحة الرئيس الباجي قايد السبسي وإقصاء حركة “النهضة”.

وذكر الموقع في تقريره إن “وزير الداخلية التونسي المُقال أخطأ التقدير حين بلغ به الكبرياء حد الاعتقاد أنه سيصبح قائد اللعبة السياسية في تونس بفضل أصدقائه الإماراتيين”، مبيناً أن “رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، كان يشكّ دائماً في ولاء الوزير المذكور، حتّى تسنّت له فرصة إزاحته أخيرًا بعد حادثة غرق المركب”.