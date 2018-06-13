بعد ترامب ..المستشار النمساوي يزور “حائط البراق” بالقدس

زار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، القدس المحتلة، وأدى طقوساً في حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).

وأصبح كورتز ثاني زعيم عالمي يزور حائط البراق بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي.

وأفادت مصادر عبرية أن المستشار كورتز قال انها زيارة خاصة كجزء من جولة له في الكنائس في المدينة القديمة، ولكنها تعد مخالفة لسياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في اعتبار حائط البراق أرضا محتلة.

ووقع كورتز اتفاقيتين: تفاهم بين وزارة التعليم النمساوية و”الاسرائيلية” من أجل تدريب المعلمين النمساويين وتعليمهم التاريخ “الاسرائيلي”.

كما زار كورتس ما يسمى بـ”نصب المحرقة” في القدس، ووقع سلسلة من الاتفاقيات مع المركز التذكاري وتعهد بالحفاظ على ذكرى “المحرقة”.