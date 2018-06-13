اتصالات بين وزيري خارجية سوريا والعراق لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم رسالة إلى نظيره العراقي ابراهيم الجعفري بشأن تكثيف الجهود لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين سورية والعراق بين مدينتي القائم والبوكمال.

وذكر موقع وزارة الخارجية العراقية ان الجعفري اكد خلال تسلمه الرسالة التي نقلها السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح ضرورة تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين من أجل حلحلة المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية وعدم التدخل في شؤون الدول.

من جانبه أشاد السفير الدندح بمواقف العراق الداعمة لحل الأزمة في سورية سلميا مبديا رغبة الحكومة السورية في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وصولا إلى تحقيق الاستقرار.