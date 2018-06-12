مباشرة خطة مركزية هادفة لضبط الحركة المرورية بالمملكة بمناسبة عيد الفطر وبداية الموسم السياحي وعودة المغتربين
أهم العناوين
جرينتش+2 10:21
مجلة “نيويوركر” تتحدث عن توافق سري بين اسرائيل والامارات ضد ايران

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني