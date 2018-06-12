مجلة “نيويوركر” تتحدث عن توافق سري بين اسرائيل والامارات ضد ايران

نشرت مجلة “نيويوركر” الأمريكية تقريرا حول الاتصالات الإسرائيلية الأخيرة مع الدول الخليجية.

وكشفت الصحيفة عن أن “إسرائيل أقنعت دول الخليج بالعمل المشترك لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وإنهاء الصفقة النووية التي أبرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية كانت تعلم بمكالمات هاتفية بين مسؤولين كبار في دولة الإمارات العربية ومسؤولين إسرائيليين، بما فيها مكالمة بين مسؤول إماراتي رفيع، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب كاتب التقرير، فإن المرشحة السابقة لرئاسة أمريكا، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، كانت على علم بأن الإمارات والسعودية كانتا تعملان من وراء الكواليس مع جهاز الموساد الإسرائيلي لمواجهة النفوذ الإيراني.

ويشير كاتب التقرير إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية علمت بلقاء سري بين مسؤول إماراتي رفيع ومسؤولين إسرائيليين في جزيرة قبرص.

ولفت تقرير المجلة الشهيرة إلى أن المخابرات الأمريكية تميل إلى الاعتقاد بأن نتنياهو، نفسه كان حاضرا في الاجتماع، الذي ركز على كيفية مواجهة الاتفاق النووي. ولم تبلغ الإدارة الأمريكية بأمر اللقاء، وأصر الطرفان الإماراتي والإسرائيلي على إنكاره.

وأمس الإثنين صرح نتنياهو أن علاقات بلاده مع الدول العربية تتطور بشكل “يفوق الخيال”، معتبرا أن السبب في انعدام السلام ليس عدم وجود دولة فلسطينية.