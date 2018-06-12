مباشرة خطة مركزية هادفة لضبط الحركة المرورية بالمملكة بمناسبة عيد الفطر وبداية الموسم السياحي وعودة المغتربين

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال سمير مبيضين خلال زيارته اليوم الثلاثاء لادارة السير المركزية يرافقه مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ضرورة تقديم الخدمة المرورية الفضلى للمواطنين والزائرين للمملكة، ولاسيما مع اقتراب عيد الفطر السعيد وبداية الموسم السياحي وعودة المغتربين.

واشار الى ضرورة تفعيل وضع الخطط المرورية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والتعامل مع جميع ناصر العملية المرورية ونشر الوعي والثقافة المرورية بين مختلف فئات المجتمع .

وأشاد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل العاملين في ادارة السير المركزية والكفاءة التي يتمتعون بها من خلال تعاملهم مع التحديات المرورية وقدرتهم على الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها معظم الطرق الرئيسية في العاصمة ومحافظات المملكة المختلفة، اضافة الى دورهم في الرقابة المرورية وضبط المخالفات الخطرة للحد من الحوادث المرورية وآثارها السلبية على المجتمع وافراده .

واطلع وزير الداخلية من غرفة العمليات الرئيسية في ادارة السير على آليات العمل المروري والرقابي والجهود التي تبذل من جميع مرتبات ادارة السير موجها لمزيد من العمل والبناء على كل ما تم انجازه لتطوير وتحسين الواقع المروري في المملكة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين بالعملية المرورية .

من جهته أكد مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود أن مديرية الامن العام تضع الاستراتيجيات المرورية على سلم اولوياتها وتقوم باستمرار بمراجعتها وتطويرها بحسب ما يواجهنا من تحديات ومعضلات مرورية لوضع استراتيجية حديثة تشترك في صياغتها الادارات المرورية في مديرية الامن العام تراعي المستجدات المرورية وتضع الحلول لجميع المشكلات والمعضلات المرورية وتراعي زياده وفعالية الرقابة الآلية والالكترونية التي تساعد في ضبط ومنع ارتكاب المخالفات الخطرة وتشتمل على خطط لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات المرورية وتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بواجباتهم بكل حرفية ومهنية وتميز .

واكد الحمود مباشرة العمل بالخطة المرورية الخاصة بعيد الفطر السعيد والهادفة لضبط الحركة المرورية ومنع الازدحامات المرورية وتقديم الخدمة المرورية للمواطنين اثناء فترة العيد من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجله ورقباء السير في الاماكن العامة والاسواق وبالقرب من دور العبادة وعلى الطرقات الرئيسية والرابطة بين المحافظات.

وأستمع وزير الداخلية مبيضين ومدير الامن العام بحضور أمين عمان يوسف الشواربة لايجاز قدمه مدير ادارة السير المركزية العميد سمير بينو بين خلاله الخطط والاستراتيجيات المعمول بها اضافه الى آليات العمل المروري والرقابي الذي تقوم به كوادر ادار السير المركزية والجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية والتي اثمرت عن انخفاض واضح في اعداد الحوادث المرورية والاصابات الناتجة عنها خلال شهر رمضان المبارك حيث انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 4.7 بالمائة فيما انخفضت الاصابات الناجمة عنها من 1308 اصابة إلى 696 اصابة مقارنه مع شهر رمضان العام الماضي أي ما نسبته 46.8 بالمائة فيما انخفضت الوفيات من 61 وفاة الى 32 وفاة منذ بداية شهر رمضان بما نسبته 47.5 بالمائة وساهم تفعيل الخطط المرورية وزيادة الانتشار المروري والرقابة المرورية الالكترونية والآلية في هذا الانجاز .

وأكد جاهزية جميع مرتبات ادارة السير المركزية في جميع مواقعهم لتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعطلة عيد الفطر السعيد وتقديم جميع الخدمات المرورية للمواطنين والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية في مختلف المواقع والطرقات .