مباشرة خطة مركزية هادفة لضبط الحركة المرورية بالمملكة بمناسبة عيد الفطر وبداية الموسم السياحي وعودة المغتربين
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طهران تحذر كيم جونغ أون من الوثوق بالاتفاقات مع واشنطن

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