حملة امنية واسعة لازالة 15 اعتداءً على قناة الملك عبدالله في الاغوار الشمالية

ازالت سلطة وادي الاردن اعتداءات على قناة الملك عبد الله في منطقة وادي الريان المشارع وابو سيدو ومنطقة الكريمة الواقعة في الاغوار الشمالية.

وقالت سلطة وادي الاردن في بيان لها اليوم الثلاثاء، انها نفذت وبالتنسيق مع متصرفية الاغوار الشمالية وقوات الدرك والامن العام أعمال ازالة لـــ15 اعتداء من خلال فصل الخطوط وإعادة تصويب الاوضاع الى ما كانت عليه، واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الاوراق الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم.

وقال امين عام سلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي الكوز ان حملة الإزالة وإحكام السيطرة على قناة الملك عبد الله؛ أحد المصادر الحيوية والمهمة لمياه الشرب والري، مستمرة وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية، مشيرا الى ان سلطة وادي الاردن تبذل أقصى الجهود لتأمين كل قطرة مياه لأغراض الشرب او للري، وتعمل على ضبط اي اعتداء على مياه القناة للتكسب منها في ري الوحدات الزراعية أو استخدامها بطريقة غير مشروعة.

وأوضح ان السلطة واجهزتها وطواقمها ستواصل جولاتها المكثفة في جميع مناطق وادي الاردن لإحكام السيطرة على كافة المصادر المائية، وهي ماضية بكل حزم وفاعلية بالتعاون الدائم مع كافة الاجهزة المعنية لانجاح حملة إزالة الاعتداءات، وتوفير مئات الآلاف من الامتار المكعبة من المياه التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف لاحكام القانون.