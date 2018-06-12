حتى اليهود في امريكا اقل صهينة ليكودية من ادارة ترامب

كشف استطلاع جديد أنه على الرغم من الاحتضان الحار من جهة ترامب لإسرائيل بافضل من اي وقت مضى، الا أن يهود الولايات المتحدة باتوا يبتعدون تدريجيا عن إسرائيل.

وقد بين هذا الاستطلاع، الذي جرى مؤخرا بالتعاون بين معهد “جيكرتوغرافيا” الإسرائيلي ومعهد SSRS الأمريكي، جملة فوارق بين مواقف يهود إسرائيل ويهود أمريكا فيما يتعلق بعدة مواضيع.

فوفقاً لنتائج هذا الاستطلاع، فإن %12 من يهود الولايات المتحدة يعتبرون العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بانها علاقات “عائلية” ، غير ان %28 من اليهود الإسرائيليين يعتبرونها كذلك.

كما تجسدت الفوارق الهامة بين يهود الولايات المتحدة ويهود إسرائيل حول قضايا سياسية مهمة. ففي حين أعرب %85 من الإسرائيليين عن دعمهم لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فإن 46% من يهود أمريكيا فقط أعربوا عن دعمهم للرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوة.

وهناك فوارق هامة اخرى في الآراء حول العمليات السياسية والمفاوضات مع الفلسطينيين، حيث أعرب %59 من يهود الولايات المتحدة عن دعمهم لحل الدولتين، بينما أعرب %44 فقط من الإسرائيليين عن دعمهم لهذا الحل.

وهكذا فان نتيجة الاستطلاع تبين ان هناك اختلافا واضحا بين اليهود في إسرائيل واليهود الولايات المتحدة بخصوص هذه القضايا الأساسية.

قد صرحت أفيتال ليبوفيتش، مديرة المنظمة اليهودية الأمريكية AJC في إسرائيل ” ان هناك تياراً جديداً آخذاً بالازدياد بين أوساط الجيل الشاب في الولايات المتحدة يشعر أن دولة إسرائيل لا تمثل قيمه، وهذا يعني أن مستقبل الدعم اليهودي الأمريكي لإسرائيل بات معرضا للخطر”.