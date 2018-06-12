بعد إغلاقه لمدة 6 سنوات عجاف ..الحياة تعود إلى أشهر فنادق حلب

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “باب الفرج” المالكة لفندق شيراتون حلب، محمد منصور، عن إعادة افتتاح الفندق الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز، وبعد إغلاق دام 6 سنوات.

وبحسب بيان منصور فإن “عودة الفندق للعمل جاءت بعد أشهر من طرح الموضوع مع الحكومة السورية، وإيجاد الحلول المصرفية المناسبة لتأمين التمويل اللازم لأعمال الصيانة والترميم، إذ منحت الشركة قرضاً بقيمة 500 مليون ليرة”.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “باب الفرج” الحلبية إلى أهمية عودة المنشأة للخدمة ومساعدة الحكومة بإيجاد “الحلول المصرفية المناسبة” واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل الفندق ودخوله الخدمة مجدداً.

من جهته، أكد وزير السياحة السوري بشر يازجي، إلى أنه تمت جدولة قروض الشركة، ومنحها قرضاً جديداً لتمويل الترميم، وقال يازجي: “رفع الحجز الاحتياطي عن الشركة بسبب عدم تسديدها قروضاً سابقة، عقب تعهدات من قبل إدارة الشركة بإعادة تأهيل الفندق”.

و فندق شيراتون حلب هو فندق 5 نجوم سابق افتتحه الرئيس السوري بشار الأسد عام 2007 في مدينة حلب القديمة، ضمن السور التاريخي للمدينة، على شارع الخندق، في منطقة العقبة بالقرب من ساعة باب الفرج وأغلق عام 2012 بعد أن تعرضت المنطقة لهجوم الجماعات الإرهابية التي دمرت الكثير من المناطق الأثرية والأبنية التاريخية والمميزة في العاصمة الاقتصادية السورية.