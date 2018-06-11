وزارة الخارجية الاسرائيلية تنشر تصريحات قديمة لعادل إمام يهاجم فيها  “حماس”

أبدى الفنان المصري عادل إمام اندهاشه من الهجوم عليه، على خلفية نشر حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية في دولة الاحتلال، على “تويتر”، مقطع فيديو له ينتقد خلاله حركة حماس ويشيد بالقدرات الأمنية والعسكرية للمحتل.

وقال إمام في تصريحات صحفية إنه “لا يخجل من أي تصريح سبق أن قاله، فهو ليس فناناً مبتدئاً لا يدرك ما يقوله أو متهوراً، بل مسؤول عن كل ما ينطق به لسانه”، مبدياً دهشته من إعادة نشر الفيديوهات والهجوم عليه، قائلاً إن “الفيديو ليس جديداً ولم يتم تسريبه مثلاً في جلسة خاصة، بل قيل في برنامج تليفزيوني مصري منذ سنوات وعلى قناة مصرية يشاهدها الملايين، ما يعني أنه لم يكن متخفياً أثناء إدلائه بهذه التصريحات”.

ولم ينفِ عادل إمام أي كلمة جاءت في الفيديو، موضحاً أنه “وإن كان أشاد بتنظيم إسرائيل فهو بكل تأكيد يكرهها مثله مثل أي مواطن عربي عادي، ولكن هذا لا ينكر عنهم تنظيمهم وأنهم يدركون جيداً ماذا يفعلون وما هي إمكاناتهم”.

وأضاف أنه “انتقد جُملاً من نوعية بالروح والدم وغيرها، لأنها فقط مجرد شعارات، وكان مقصده أن تتحول الشعارات إلى أفعال على أرض الواقع”.

وكان عادل إمام قد أجرى حواراً تلفزيونياً مع المذيع عمرو الليثي في تموز عام 2010، هاجم خلاله حركة “حماس”، كما سخر من قادتها. وقال خلال الحوار “محدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل، وأنا بعلنها، إسرائيل بلد منظمة جداً، وبتشتغل جداً.. ناس عارفة هي بتعمل إيه بالضبط، وإسرائيل لما بتقول أنا هعمل كذا بتعمل كذا”.

وعندما سأله المذيع “لكن أنت ما حسّتش بالندم بعد تصريحاتك اللي قلتها بعد العدوان على غزة؟”. فرد عادل إمام باستنكار شديد “ده أنا متغاظ جدًا من اللي بيحصل في غزة.. ازاي أنا أحارب واحد وأنا عارف قوته إيه.. وآجي أضربه بالصواريخ!”.

وأضاف ساخراً “صواريخ إيه!. صواريخ معمولة في ورش”. فقال عمرو الليثي “بس دي صواريخ المقاومة يا أستاذ عادل”، فرد عادل “التاني مش هيبعتلك ورد. التاني هيبعتلك صواريخ. التاني ليه استراتيجية أمنية لها حدود. لازم تعرف أنت كراجل هتحارب مين، وما تتاجر”.

وأضاف “احنا زهقنا من المظاهرات دي.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. أنا ما بشوفش بالروح بالدم نفديك يا ساركوزي. أو يا حبيبتي يا إنكلترا”. ثم أضاف ضاحكاً “فين قادة حماس في الحرب دي. قاعدين في الجاكوزي الحلو. واخدين سويتات لأن مش معقول القادة ياخد أوضة صغيرة”.

وتزامن نشْر وزارة الخارجية الإسرائيلية لتصريحات عادل إمام مع العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال على قطاغ غزة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى، إذ أطلقت طائرات عسكرية إسرائيلية من دون طيار نيرانها صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

كما شيّع الآلاف من أهالي القطاع جثامين 4 شهداء فلسطينيين، فارقوا الحياة في “مليونية القدس” يوم الجمعة الماضي، إذ قُتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى عند السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.