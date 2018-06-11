كوريا الشمالية تصف نتنياهو بانه كذاب نتن ومجرم يقتل اهل غزة ويحرض ضد ايران ويجهد لافشال قمة سنغافورة
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جرينتش+2 08:43
وحدات الحماية الكردية تطلب التفاوض مع دمشق دون قيد او شرط

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