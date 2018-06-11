البيت الأبيض ينفي معلومة لم يتضمنها خبر لقاء عاصف بين كوشنر والسفير الكويتي

قال البيت الأبيض، ان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، عقد مع السفير الكويتي لدى الولايات المتحدة سالم عبدالله الجابر الصباح اجتماعا إيجابيا في البيت الأبيض، نافيا بذلك ما نشرته صحيفة «الراي» الكويتية مؤخرا عما وصفته بأنه لقاء عاصف بين الرجلين.

وحول الخبر الذي نشرته «الراي» الكويتية، أصدر البيت الأبيض بيانا ليل الجمعة الماضية أقر فيه بحصول الاجتماع وبخروج «كوشنر» منه، إنما بعد نحو نصف ساعة، لكنه أرجع السبب إلى ارتباط الأخير باجتماع آخر مع مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي «جون بولتون».

وأضاف البيان: «أن أي تلميح إلى أن جاريد والسفير لم يكن بينهما ود واحترام متبادل هو تلميح خاطئ.. وإضافة إلى ذلك، فإنه ليس صحيحاً أن جاريد قد ألمح (خلال اللقاء) إلى أنه قد تدّخل لحماية الكويت من حصار اقتصادي مشابه للحصار الذي تم فرضه على قطر».

وبحسب الصحيفة الكويتية فقد حفل البيان بجملة من المفارقات في عدم تطرقه إلى مضمون الخبر وهل أن وجهات نظر واشنطن والكويت متطابقتان في ما يتعلق بالموقف تجاه تطورات غزة، وهل عاتب كوشنر السفير الكويتي؟ هل كان هناك مسعى لإصدار بيان مشترك عربي – أمريكي يتعلق بالأوضاع في غزة تعمل عليه واشنطن والرياض والقاهرة تم تأجيله بعد موقف الكويت؟.

ووفقا للصحيفة فإن المفارقة الأكبر التي تقترب من كونها فضيحة تكمن في نفي البيت الأبيض معلومة لم ترد نهائياً في نص الخبر الذي نشرته «الراي»، كما أن وكالة الأنباء الكويتية «كونا» حذفتها من الترجمة في الخبر الذي وزعته السبت الماضي، فقد جاء في البيان: «ليس صحيحاً أن جاريد قد ألمح خلال اللقاء إلى أنه قد تدّخل لحماية الكويت من حصار اقتصادي مشابه للحصار الذي تم فرضه على قطر».

هذه الفقرة لم ترد نهائياً في خبر «الراي»، أي أن البيت الأبيض نفى معلومة لم ترد في الخبر ولم يصدر أي نفي عن مضمون الخبر المتركز على تباين الموقف من غزة.

والسؤال هو هل نفى كوشنر معلومة بحثها بشكل خاص مع السفير واعتقد أنها تسربت؟ هل نفى معلومة قيل له إنها منشورة وهي لم تنشر إذ لم يأت خبر «الراي» بكلمة واحدة على «حصار الكويت أو قطر».. والسؤال الأهم لماذا حُذفت هذه الفقرة في البيان الذي نشرته «كونا».

وكانت «الراي» نشرت الأربعاء الماضي خبراً عن لقاء «عاصف» بين «كوشنر» والشيخ «سالم» نقل خلاله كوشنر انزعاج الإدارة الأمريكية من موقف الكويت في مجلس الأمن تجاه مخارج الحلول للأوضاع المتأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.