موغيريني تعلن توقيع اتفاقية مالية لدعم الأردن بقيمة 20 مليون يورو .. والبقية تأتي

أعلنت المفوضية العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية مالية مع الأردن بقيمة 20 مليون يورو.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد: “وقعنا اليوم اتفاقية مالية بقيمة 20 مليون يورو من خلال الاتحاد الأوروبي كجزء من دعمنا للأردن”، موضحة أن هذا الدعم “سيركز على برامج الحماية الاجتماعية”، وأنه سيكون “للفئات الأكثر حاجة في المجتمع الأردني”.

وأضافت موغيريني “هناك مبلغ 100 مليون يورو جاهزة ليتم صرفها من قبلنا، وهي جزء من دفعة تم صرفها سابقا من الاتحاد الأوروبي، كجزء من التمويل الأصغر وهي مساهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي في الأردن”.

وحول الدعم المقدم لصالح اللاجئين السوريين، قالت موغيريني “الاتحاد الأوروبي مصر على استمرار الدعم الإنساني في هذا الشأن”، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحمل للأردن رسالة مفادها “أن هناك شراكة قوية بينهما وهناك دعم كامل للأردن”.

وتابعت “الأردن لديه دور هام في هذا الوضع الإقليمي، وهو يلعب دوره بحكمة”.

وأردفت موغيريني “الأردن يعرف أنه لاعب فاعل في الإقليم ويسير على رأي الشعب والمواطن، والاتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم الدعم وبتقديم النصح والإرشاد في حال طلب من الاتحاد الأوروبي ذلك”.

وقالت موغريني “نحن نعلم أن هنالك حاجة لمعالجة التهرب الضريبي، لكن نعلم أن العدالة الاجتماعية أيضاً مهمة”.

وعن الدعم المقدم لصالح اللاجئين السوريين، قالت موغيريني “الاتحاد الأوروبي مصر على استمرار الدعم الإنساني في هذا الشأن”.

ويعاني الأردن من ضائقة اقتصادية تمثلت في انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%، وارتفاع مستويات البطالة، ناهيك عن تدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي وسوري إلى هذا البلد الفقير بالموارد الاقتصادية، وإغلاق حدوده مع سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري.