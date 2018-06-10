صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي يوم الأربعاء القادم

أعلن الدكتور عزالدين كناكرية، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الرواتب التقاعدية لجميع متقاعدي الضمان الاجتماعي سيتم صرفها قبل إجازة عيد الفطر السعيد.

وأضاف أن إدارة التقاعد في المؤسسة تقوم حالياً بإجراء الترتيبات اللازمة وإعداد كشوفات الرواتب تمهيداً لإرسالها للبنوك بحيث تكون في الحسابات البنكية وجاهزة للتسليم يوم الأربعاء المقبل وذلك انسجاماً مع قرار الحكومة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل العيد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة بهذه المناسبة السعيدة.

وأضاف كناكرية، إن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى 216 ألف متقاعد، منهم 153 ألفا على قيد الحياة، و 104 آلاف وريث مستحق، وبلغت فاتورة التقاعد الشهرية 84 مليون دينار.