الأسد في مقابلة صحفية: سيذكرني التاريخ العربي بوصفي رئيساً ادى واجبه في محاربة الإرهابيين لإنقاذ بلاده
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ترودو يهدي ترامب صورة فندق جده بكندا الذي استخدمه بيت دعارة

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