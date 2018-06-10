تامر حسنى يستعير اسلوب وحيد سيف لتفسير سبب تأخر طرح ألبومه 

نشر الفنان المصري تامر حسني، مقطع فيديو ساخرا للفنان وحيد سيف، فى فيلمه “المتسول” مع الفنان عادل إمام، ردًّا على السؤال المتكرر المتعلق بعدم طرح ألبومه حتى الآن، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ويقول الفنان وحيد سيف، فى مقطع الفيديو: “أنا لما بغيب مش بغيب كدا أونطا، انا بغيب علشان أفنن علشان أرسم، علشان أخطط، أنا شغلتى شغلة مزاج يا أستاذ، مش لعب عيال”.

واستقر النجم تامر حسنى على طرح فيلمه “البدلة”، فى عيد الأضحى، بعدما كان مقررا طرحه فى عيد الفطر القادم، والذى يشاركه البطولة الفنان أكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج ماندو العدل.