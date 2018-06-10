اعتقالات جديدة في صفوف تاء التأنيث ونون النسوة بالسعودية

أعلنت مجموعة معتقلي الرأي بالسعودية عبر حسابها على “تويتر” عن قيام السلطات السعودية ، مساء امس السبت، باعتقال الناشطة الحقوقية مياء الزهراني بعد ساعات من نشرها مقالا تضامنيا عن اعتقال الناشطة نوف عبد العزيز الأربعاء الماضي.

وأكدت منظمة “قسط” أن نوف عبد العزيز اعتقلت بعد مداهمة لمنزلها يوم الأربعاء الماضي، واقتيدت إلى مكان مجهول دون اتصال مع ذويها حتى هذه الساعة.

وقالت إن”نوف كتبت في مواقع متعددة، وعملت كمحررة صحفية، ومعدة لبرامج في قنوات تلفزيونية، واعتقلت ضمن الحملة المستمرة ضد الحقوقيين والإصلاحيين” .

وتأتي عملية اعتقال الزهراني وعبد العزيز ضمن سياق حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطات حقوقيات سعوديات، إلى جانب عدد من النشطاء والاكاديميين والحقوقيين اوائل شهر رمضان.