والدة الشهيدة رزان النجار تأخذ مكانها في إسعاف جرحى مسيرات العودة / فيديو

بقميصها الملطخ بالدماء شاركت والدة الشهيدة رزان النجار، امس الجمعة، في مليونية القدس شرق غزة، من أجل القيام بمهمة ابنتها في إسعاف المصابين، مرتديةً ثيابها التي كانت ترتديها حينما استشهدت الأسبوع الماضي وقت استشهادها على يد قناصة الاحتلال الاسرائيلي ممن يتواجدون بالقرب من حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وقالت والدة الشهيدة، في تصريحات نقلتها وكالة سوا الفلسطينية للأنباء، إن “مشوار رزان سيكتمل، متعهدة باستكمال مسيرات العودة، وأنها ستتولى مهام ابنتها الشهيدة”، وأشارت إلى “افتخارها بما قامت به ابنتها من عمل بطولي”.